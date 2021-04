River Plate tiene en lista a otro colombiano para reemplazar a Santos Borré

River Plate todavía sigue a la espera de la renovación de su atacante Rafael Santos Borré, quien podría abandonar el club en los próximos meses, debido a que su contrato culmina con el cuadro que dirige Marcelo Gallardo. Por tal razón, el ‘Millonario’ comienza a moverse para encontrar el posible ‘reemplazo’ del atacante, en caso de confirmarse su salida del equipo argentino.

El otro delantero que está en la mira es el colombiano, Flabian Londoño, quien juega en las divisiones inferiores de River Plate y que, gracias a su desempeño con el club, podría firmar el contrato con el equipo riverplatense luego que el estratega Gallardo lo estuviera observando en los últimos compromisos.

Le puede interesar: La sorpresiva sede que tendría Nacional para ser local en Libertadores o Sudamericana

Según Londoño, no tiene “conocimiento del contrato, pero vengo trabajando de la mejor manera para cuando llegue el momento”, se refirió el colombiano al programa argentino River En Línea, donde resaltó que no ha hablado con Marcelo Gallardo, pero sabe que es un “gran técnico que te exige y a la vez te transmite mucha confianza", ya que lo ha ido a ver en los compromisos de los juveniles de River.

A pesar que aún no hay nada seguro, Flabian espera poder ser el compañero de su compatriota, Santos Borré, quien aún no define su continuidad en el equipo: “Borré me marca cómo hacer movimientos y me da indicaciones de cómo perfilarme, recibir la pelota y presionar a los defensores".

Vea también: David Ospina se lesionó nuevamente con el Napoli y se perderá varios partidos

Cabe señalar que el colombiano que juega en las categorías inferiores de River Plate, fue figura en la goleada que le propinaron a Colón, donde Londoño marcó tres de los siete goles del compromiso que le sirvieron para obtener el liderato de su grupo.