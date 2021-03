Rosario Central vs Central Córdoba: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la séptima jornada de la Copa de la Liga Argentina, Rosario Central recibe a Central de Córdoba con la idea de sumar de a tres para recortarle puntos a su rival directo que está entre los cuatro primeros en la tabla de posiciones.

ROSARIO CENTRAL VS CENTRAL CÓRDOBA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Rosario Central vs Central Córdoba se puede ver en Fox Sports Premium Argentina, ESPN2 Sur. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+, TyC Sports Internacional y a nivel internacional transmite AFA Play y Bet365.

Argentina: 8:10 pm

Colombia: 6:10 pm

Estados Unidos: 7:10 pm (este), 5:10 pm (pacífico)

Por tal razón, el equipo de Cristian González debe dejar atrás el compromiso de la fecha anterior, el cual empató ante Colón, por lo que los hinchas del ‘Canario’ han empezado a pedir la ‘cabeza’ del entrenador por los malos resultados. Por ello, el ‘Kily’ salió a responderle a las personas que no quieren verlo en el banquillo técnico: “A mí que me critiquen no me va a cambiar nada, este es el camino porque el club desde lo económico y financiero ha hecho un salto de calidad y sé que tenemos que estar a la altura”.

Asimismo, comento que “para mí es un desafío continuo el de estar entrenando al club que amo, lo disfruto cada día más allá de las presiones deportivas, estoy más fuerte que nunca y sé que tengo que luchar contra gente que no me quiere y como siempre digo: al final siempre ganan los buenos".

Mientras tanto, Gustavo Coleoni sabe que este encuentro es vital para seguir arriba, ya que una derrota pone en peligro la presencia de Central Córdoba en la siguiente fase del torneo.