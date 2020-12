Rosario Central vs Patronato: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la primera fecha de la segunda fase de la Copa Diego Maradona, Rosario Central recibe a Patronato con la intención de quedarse con los tres puntos. Por tal razón su técnico Cristián González estuvo estudiando varias opciones, por lo que Francesco Lo Celso y Alan Marinelli podrían ser parte del onceno titular.

ROSARIO CENTRAL VS PATRONATO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso Rosario Central vs Patronato lo puede ver en TNT Sports. A nivel internacional lo podrá apreciar en Fanatiz International, y en Estados Unidos por Fanatiz USA, TyC Sports Internacional.

Argentina: 5:10 pm

Colombia: 3:10 pm

Estados Unidos: 3:10 pm (este), 12:10 pm (pacífico)

Por los lados de Patronato, el timonel, Gustavo Álvarez no confirmó su once inicialista, aunque se conoció que Christian Chimino y Faustino Dettler no podrán actuar para este compromiso por las lesiones que aquejan.