Ruggeri no se la perdona Sebastián Villa: "No tranzo con los cobardes"

Sebastián Villa regresó a las canchas en Argentina el pasado fin de semana gracias a la confianza depositada por el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, en la victoria (0-2) ante Newell’s Old Boys.

No obstante, la presencia de Villa con la casaca de Boca no fue del agrado del ex futbolista Oscar Ruggeri quien manifestó en un programa de ESPN que no estaba de acuerdo con que el colombiano haya vuelto a jugar después del escándalo que sepresentó en Argentina.

"No estoy de acuerdo con los cobardes que les pegan a las pibas. Acá en Argentina, una noticia tapa a la otra noticia y no sabemos qué pasó. Brillante fueron las palabras que dijimos acá cuando Boca dijo 'Villa afuera hasta que la Justicia lo determine. Y como si nada, 'pim' y a la pista. ¿Que pasó? No sabemos. Y esas cosas nos pasan a los argentinos en un montón de otras cosas. Y dale para adelante. Queda archivado por allá, qué se yo. No me gusta lo que hizo Boca", apuntó el campeón del mundo con la Selección de Argentina.

El desacuerdo entre Oscar Ruggeri y la decisión del club ‘xeneize’ en alinear a Villa fue notoria porque según el ‘cabezón’, Argentina es una ‘joda’. “No vamos a mejorar nunca. Una noticia tapa a la otra. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara qué pasó. Que entrene y le paguen el sueldo", manifestó el panelista.

Además de su molestia, Ruggeri calificó al colombiano de ‘cobarde’ por las supuestas agresiones que recibió Daniela Cortés (ex pareja de Villa). “La piba apareció con la cara lastimada y ¿sigue todo como si nada? No es así. Yo tengo tres hijas, me pasa una cosa así y las pelotas va a jugar. ¿Va a jugar así como si nada? Nunca le levanté la mano a mis hijos y viene uno de afuera y sigue como si nada porque es jugador de fútbol? Yo no lo acepto”, finalizó el ex futbolista.