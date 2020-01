Miguel Ángel Russo rompió el silencio y se refirió al futuro deportivo de los colombianos, más exactamente de Sebastián Villa. El técnico de Boca Juniors analizó los supuestos rumores sobre la salida del extremo a la MLS de los Estados Unidos.

El exentrenador de Millonarios mostró todo el apoyo al futbolista y aseguró que contará con él porque sabe cuál es el prototipo de cada jugador colombiano. "Son jugadores jóvenes, importantes, tienen mucho futuro. Para mi gusto y conociendo el fútbol colombiano, tengo los tiempos necesarios. El futuro de ellos es Boca, no es otro lado. Nosotros no sabemos nada ni nadie oficial me ha comunicado ofertas", comentó el estratega.

A diferencia de Gustavo Alfaro que no los alineaba como era esperado, Russo sabe que el jugador 'cafetero' siempre rinde de buena manera en el equipo 'xeneize'.

Asimismo, destacó el nivel de juego que ha mostrado en los últimos compromisos Sebastián Villa; por eso lo ve como una pieza fundamental en la campaña que inicia con el máximo objetivo, la Copa Libertadores.

"Tiene muchas cosas buenas, desequilibrio, velocidad, potencia. Tiene la suerte de que conozco al futbolista colombiano, sé cómo funciona, cómo piensa y uno siempre trata de ayudar. Este es un club que acoge bien a los colombianos... Córdoba, Bermúdez; eso es un plus", concluyó Russo.

Para este 26 de enero, Boca Juniors recibe a Independiente de Avellaneda por la Superliga de Argentina.