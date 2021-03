San Lorenzo vs Aldosivi: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Luego de superar a Universidad de Chile en la segunda fase de la Copa Libertadores, San Lorenzo recibe en casa a Aldosivi por la sexta fecha de la Copa de la Liga de Argentina con la intención de sumar nuevamente tres puntos que le permitan seguir soñando con la otra ronda del campeonato local.

SAN LORENZO VS ALDOSIVI: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido San Lorenzo vs Aldosivi se puede ver en TNT Sports. A nivel internacional transmite AFA Play y en Estados Unidos lo puede ver por TyC Sports Internacional.

Argentina: 6:30 pm

Colombia: 4:30 pm

Estados Unidos: 5:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

A pesar de tener este encuentro ‘vital’ liguero, en medio del partido ante los chilenos hubo un roce entre el estratega Diego Dabove y Ángel Romero: "Con el cambio de Ángel buscamos manejar sus cargas y controlar el partido, porque si bien había diferencia en el marcador, seguía abierto".

No obstante, fue enfático al decir que “la gente no quiere escuchar otra cosa que no sea ganar, es normal y lógico. Y los triunfos (como este) ayudan para transmitir tranquilidad y armonía, siempre es importante”.

Mientras tanto, Aldosivi tiene un punto menos que el ‘Ciclón’ por lo que este es un encuentro vital para ‘quitarse’ un rival directo y así, empezar a mejorar lo hecho en las primeras fechas para no quedarse lejos de los clasificados.