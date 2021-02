San Lorenzo vs Arsenal: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

San Lorenzo debuta en el campeonato argentino ante Arsenal de Sarandí. El estratega Diego Dabove confía en la nómina que ha venido conformando para cumplir con los objetivos trazados con la directiva.

SAN LORENZO VS ARSENAL: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el compromiso San Lorenzo vs Arsenal se puede ver en TNT Sports.

Argentina: 9:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)

Para ello, trajo al central experimentado, Diego Braghieri, quien confía en que el plantel del ‘Ciclón’ pelee por los tres campeonatos: “Tenemos para pelear todo. No todos los clubes del fútbol argentino tienen dos o tres jugadores por puesto que pueden ser titulares. La verdad es que la competencia interna que tenemos es lo mejor. Si el de atrás empuja al de adelante, el de adelante va a estar en un mejor nivel todavía. Y eso va a llevar a los de atrás. Eso nos exige a estar al máximo continuamente".

Por otra parte, se puso a disposición de Dabove al expresarle que está en condiciones de jugar en la primera fecha y demostrar su experiencia: “Me siento al ciento por ciento. Físicamente estoy muy bien. Entreno con el grupo desde el primer día. Estoy agradecido al grupo porque me integró rapidísimo. Está en mí poder hacer lo que sé hacer cuando me den la camiseta. El técnico me pidió que trate de hablar, de ordenar, quiere que los centrales ordenen desde atrás. Trataré de aportar mi experiencia”.

Por otra parte, el entrenador de Arsenal, Sergio Rondina, resaltó que en el club “necesitamos reforzarnos, potenciar al equipo. Estamos en eso, en busca de esos jugadores" para cumplir con los objetivos para esta temporada del 2021. Por ello, suena el delantero Leandro Garate, quien sería el encargado de convertir los goles. Además, los hinchas de Arsenal lo recuerdan, ya que por una anotación de él, los ‘Los del Viaducto’ regresaron a la primera división.