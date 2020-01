Santos Borré amargó el debut de Pusineri en Independiente

El delantero colombiano Rafael Santos Borré arrancó con todo la temporada 2020 y fue el encargado de amargar el debut de Lucas Pusineri, quien se estrenaba como entrenador de Independiente en el estadio Libertadores de América. El atacante colombiano anotó por duplicado y le dio una alegría a la hinchada 'millonaria', que disfrutó con este buen inicio de año y espera poder levantando títulos en este nuevo año de competencia.

El primer tanto del partido llegó a los 23 minutos de partido luego de una buena jugada de Milton Casco, quien le entregó el balón a Gonzalo Montiel y este metió un centro preciso para que el exjugador de Deportivo Cali y Atlético de Madrid cabeceara solo frente al arquero Martín Campaña, quien poco pudo hacer para detener el remate que picó en el suelo antes de entrar.

Con esa anotación, Borré llegó a 10 goles en la temporada y aventajaba por un tanto a Silvio Romero, jugador de Independiente, en la batalla por ser el goleador del torneo.

Posteriormente Independiente empató por intermedio de Silvio Romero, apenas iniciada la segunda parte, pero Borré estaba en una buena noche y tras recibir un balón de gran manera dentro del área, quedó bien perfilado y definió con un potente disparo que nuevamente hizo inútil la estirada de campaña y le permitió quedar como mayor anotador de la Superliga, dándole, además, el primer lugar de la tabla de posiciones a los dirigidos por Marcelo Gallardo, con la mismas unidades de Argentinos Juniors (30).

Borré fue el único futbolista colombiano presente en el partido, teniendo en cuenta que Jorge Carrascal se encuentra disputando el Preolímpico con la Selección Sub 23 y que Juan Fernando Quintero abandonó la concentración del equipo millonario por un malestar gastrointestinal.

Así fueron los goles de Borré.

ELE É MORTAL! Borré, de cabeça, abre o placar para os Millonarios e assume a artilharia do #ArgentinoFOXSports ! Independiente 0 x 1 River Plate. pic.twitter.com/xU3vWQNS9c

UH, TERROR, O BORRÉ É MATADOR! Dá no pé da fera que ele resolve!



Independiente 1 x 2 River Plate, e os Millonarios vão chegando à liderança do #ArgentinoFOXSports com 30 pontos! pic.twitter.com/RscUNpaLUR