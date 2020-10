Santos Borré le respondió al 'Chicho' Serna por la rivalidad entre River y Boca

Con el reinicio del fútbol argentino y un gran momento de River en la Copa Libertadores, Rafael Santos Borré se ha vuelto a candidatear como el delantero que debe ser convocado por Carlos Queiroz para la Selección Colombia y en ese contexto ha dado varias declaraciones de su presente en Argentina.

El delantero colombiano dialogó con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 y, entre otras cosas, habló sobre la intensa rivalidad entre River y Boca Juniors en Argentina y que se ha puesto más picante desde la final que el ‘millonario’ le ganó al ‘xeneize’ en la Copa Libertadores de 2018.

Lea también: Cruz Real habló de todo: Guimaraes, supuestas peleas y las "injusticias" en América

Borré, fiel a su título con River ha expresado que eso ha sido más importante que el descenso del ‘millonario’ en 2011; mientras que el colombiano ‘Chicho’ Serna ha manifestado en repetidas ocasiones que fue peor ese descenso que la final perdida con Boca. En medio de todo eso, Santos Borré dio su opinión.

"’Chicho’ es un gran amigo... Yo permanezco con lo que había dicho. La final de Madrid no cambiará en nada si nos llegamos a cruzar en esta Libertadores. Él tuvo su momento en Boca donde hizo grandes cosas. No me tocó estar en otros momentos del club, sino en este que quedamos campeones de la Libertadores", comentó Borré.

De interés: La tentadora oferta que tendría Osorio para dejar a Nacional

Y acotó información sobre las fuerzas básicas de River: "Hay chicos interesantes. Cuando llega un jugador colombiano acá y se adapta a la intensidad del fútbol argentino, se destaca mucho”.