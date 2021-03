Santos Borré se gana todo tipo de elogios de la prensa de Argentina

"Para retratar el aspecto cualitativo de los goles de Rafael Santos Borré no alcanza un tuit. Se necesitan varios. Es esencial aplicar contexto. Le convirtió a todos los grandes. A todos, pero quedarse solo con eso sería una injusticia", empezó el comunicador.

"Y no se puede soslayar su aporte en el juego: no es egoísta, se compromete con la recuperación de la pelota, sabe participar de un circuito de pases, tiene gen competitivo, no es muy alto pero le sobra astucia para convertir goles de cabeza. Borré es valiosísimo para River", sentenció.

El próximo objetivo de Borré es poder ser convocado a la Selección Colombia y demostrar su buen momento en las Eliminatorias sudamericanas.