Santos Borré vuelve a aparecer en la órbita de un histórico de Europa

Rafael Santos Borré sigue siendo una de las figuras del fútbol sudamericano por lo hecho en River Plate. El delantero se ha destacado en el fútbol del continente por lo demostrado en la Copa Libertadores con el cuadro 'Millonario'. Esto ha llevado que su nombre suene para reforzar a varios clubes de Europa.

Según se pudo conocer en las últimas horas desde la prensa de Argentina en medios como Olé y TyC Sports, uno de los clubes históricos del fútbol italiano quiere tener en cuente a Santos Borré: se trata de la Lazio de Italia.

El club de la capital intentará arreglar la contratación del delantero colombiano con River Plate y el Atlético de Madrid, los dos clubes dueños de los derechos deportivos del 'cafetero'.

Uno de los detalles que podrían tentar a Borré es que la Lazio jugará copa europea la próxima temporada, escenario que puede aprovechar el atacante para mostrarse más.

No obstante, en un principio Borré intentará seguir en conjunto argentino si no llega una oferta muy tentadora del balompié internacional. La idea no es pasar del fútbol argentino al de Brasil; el colombiano quiere dar el paso a Europa y, ojalá, jugar UEFA Champions League o Europa League.

Por ahora, Santos Borré, de la mano de su gran nivel mostrado en River, logró ser convocado a la Selección Colombia para las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Reinaldo Rueda lo podría alinear como inicialista.