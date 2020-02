Sebastián Pérez pudo resolver su presente deportivo y regresar a Boca Juniors, equipo dueño de sus derechos. El mediocampista, que estaba a préstamo en el Barcelona de Guayaquil, regresó a la escuadra de La Ribera porque en Ecuador no le estaban pagando su sueldo.

En Boca volverá a entrenarse mientras se le paga el salario de aquí a mitad de año; luego, el cuerpo técnico y la dirigencia del club decidirán si contarán a Pérez o lo vuelve a prestar. Por eso el colombiano le agradece a Miguel Ángel Russo por el gesto que ha tenido.

En charla con Radio del Plata, Sebastián Pérez se mostró entusiasmado con su retorno al conjunto argentino y sabe que podrá ponerse a punto para tener una opción el siguiente semestre. "Me dijeron que no me tendrían apartado. Estoy agradecido por eso. La intención de Russo es tenerme cerca cuando entrene con ellos o me toque doble turno. Aprovecharé estos meses para ponerme bien, quería sentirme futbolista otra vez", contó.

Pérez, que tiene contrato con Boca hasta junio de 2021, quiere ganarse un lugar en la escuadra y sabe que aprender día a día de un entrenador de la experiencia de Miguel Ángel Russo es una gran ventaja. "Hablé con el técnico, la idea es estar entrenando con el primer equipo, no me van a tener apartado, estoy muy agradecido por ello a pesar de no poder jugar ahora", puntualizó.

Sobre su salida del Barcelona y retorno al conjunto boquense, el volante colombiano aseguró: "Yo soy jugador de Boca, con Barcelona ya no tengo vínculo. Fue una temporada rara, pero hoy ya puedo decir que estoy entrenando con Boca", concluyó.