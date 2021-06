Sebastián Vignolo 'acribilló' al 'Patrón' Bermúdez por la nueva controversia de Boca

Boca Juniors vive un momento bastante controversial en el fútbol argentino por su pálido presente futbolístico, la salida de Carlos Tévez y un discutido mercado de fichajes gestionado por el consejo de fútbol que dirige Juan Román Riquelme y donde también está el exfutbolista colombiano Jorge Bermúdez, reconocido ídolo del club ‘xeneize’.

Jorge Bermúdez dialogó con TyC Sports y dejó una frase que no cayó muy bien en el entorno de Boca, cuando dijo “La Copa Libertadores es un objetivo hermoso, se va a dar a su tiempo”, haciendo alusión a que el certamen continental de clubes podría darse más adelante para el club que no la gana desde 2007 y ha visto a River recientemente en la cumbre.

Lea también: Ballack pide a Goretzka como titular y critica a Leroy Sané

Eso impulsó una fuerte columna de Sebastián Vignolo en ESPN, teniendo como contexto que el reconocido presentador de TV tiene una pelea cazada con varios integrantes de ese consejo, especialmente con Raúl Cascini, pero también con disgustos hacia Bermúdez.

“Por un lado están los tiempos de Boca, que son urgencia, obsesión, necesidad… Y por otro los de el consejo de fútbol… Este señor (Bermúdez), otro que trató de ex jugador a Tévez, dijo ‘ya voy a hablar con los muchachos’. Que hable para Colombia, SportsCenter, hay un montón de programas. No me hace falta", dijo Vignolo.

“Yo creo que puertas adentro, quienes manejan Boca, quieren ser cautos, quieren ser serenos. No quieren trasladar nerviosismo, no quieren ponerle el sello de obsesión porque no quieren atormentar a Orsini, ni a Weingandt, ni a Advíncula, ni a Rolón ni a Briasco de que en Boca tienen que ganar ya la Copa Libertadores. Claro, deberán decirles que vivan en una burbuja eterna", agregó.

De interés: Oferta por Duván Vergara que ahora sí lo alejaría del América de Cali

Y siguió atacando al consejo de fútbol de Boca: “Acá es donde tengo una contradicción, porque ¿respetan los tiempos de Boca o respetan sus tiempos? Porque los tiempos de Boca son mañana. Boca es un león hambriento que necesita comer, y come Libertadores. Porque comió Libertadores y comió Intercontinentales. Entonces por un lado están los tiempos de Boca, y por otro lado están los tiempos de la dirigencia".

"Si piensan como dirigentes, y solo piensan en ellos, van a responder como Bermúdez: 'hay tiempo'", disparó. Y agregó: "Porque tal vez la ecuación que hacen es, cuatro años de mandato, si en cuatro años metés una Libertadores, estás cuatro años más… A mí me gusta la gente que es paciente, me gusta la gente que es serena. Pero me gusta también la gente que dice lo que piensa y lo que siente. ¿Están diciendo lo que piensan? ¿Están diciendo lo que sienten? ¿O están diciendo lo que les conviene?", finalizó Vignolo.