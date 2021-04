Sebastián Villa habló de todo: su relación con Riquelme, Tévez y el futuro en Boca Juniors

Uno de los futbolistas más polémicos y destacados de Boca Juniors en las últimas semanas es Sebastián Villa. El colombiano es de vital importancia para el esquema de Miguel Ángel Russo y busca dejar atrás sus situaciones extradeportivas. No obstante, también ha recibido críticas por su nivel futbolístico, especialmente tras lo sucedido en la fase final de la Copa Libertadores.

El futbolista colombiano ha despertado rumores sobre su futuro por algunos interesados en Europa, pero manifestó en 'Sportia' de TyC Sports que se siente muy a gusto en Boca con los compañeros, directivos e hinchas.

"Por izquierda me siento muy bien, por derecha también jugué pero donde me necesite el profe. Siempre por el bien de este club. Pero mi posición es mediapunta o extremo. Estoy haciendo las cosas bien, me siento importante", señaló en primera medida sobre su rol futbolístico en Boca.

"Acá me siento como en casa. Me siento muy bien. No solo con los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados. El hincha también es muy bueno conmigo personalmente. Tengo un afecto para con ellos... Tengo una excelente relación con el Consejo de Fútbol (que lidera Riquelme) . Yo no peleo con nadie, acá hay una sana relación, también trabajan para el club, todos tenemos que tirar para adelante y sacar el club adelante", agregó el controvertido atacante.

Y cerró hablando de su relación con Carlos Tévez: "Desde que me pueda decir algo para mejorar, lo voy a acatar, sé que lo hace con buena intención para que yo mejore... Yo cuando era chico y veía los partidos por TV me acuerdo de verlo a Carlitos Tévez y ahora es mi compañero. Es una gran persona. Nosotros somos seres humanos y he podido conocerlo, es una excelente persona y un gran líder".

Boca está cerca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga profesional en Argentina y espera rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores.