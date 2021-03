"Sebastián Villa no es crack, no toma buenas decisiones"

Aunque el colombiano Sebastián Villa se ha ganado la confianza del entrenador argentino de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, las destacadas actuaciones que ha tenido el extremo derecho del conjunto ‘xeneize’ no han terminado de convencer a algunas personalidades de la prensa argentina.

Y es que en medio del programa ESPN FC, uno de los periodistas más reconocidos del mundo del fútbol, Miguel Simón, dio a conocer su punto de vista sobre las actuaciones del colombiano: "Villa hoy no es crack, no toma buenas decisiones o habitualmente no lo hace", por lo que se generó un debate en la mesa de trabajo entre todos los panelistas.

Tras la frase polémica, el periodista Alejandro Fantino le preguntó al ex central de Boca, Rolando Schiavi, qué era una ‘crack’ para él, a lo que el ex futbolista respondió: “Martín Palermo era uno de ellos dentro del área”.

Asimismo, el ex mundialista Óscar Ruggeri comentó que para él un futbolista colombiano como el ‘Pibe’ Valderrama fue un crack, en su época, porque “la rompía” dentro de las canchas donde jugaba.

Por otra parte, comentaron sobre las condiciones del volante antioqueño Edwin Cardona, a pesar de perderse el Superclásico por una molestia física. El relator Mariano Closs comentó que el colombiano es un crack para el fútbol argentino, teniendo en cuenta que cuando jugó en otras ligas no se destacó como hoy en día: “Cardona es nuestro crack, pero en el exterior no se destacó y para serlo debe ser relevante en las otras canchas del mundo”.