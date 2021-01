Sebastián Villa se refirió a su rendimiento en el Boca - River

Boca Juniors logró empatar 2-2 al final del partido ante River Plate. El tanto definitivo del encuentro lo marcó el colombiano Sebastián Villa, envuelto en grandes polémicas por un presunto maltrato hacia su expareja Daniel Cortés.

Villa hizo el ida y vuelta: ayudó a defender y fue el más preciso en el ataque 'xeneize'. Al final del encuentro aprovechó un pase de Carlos Tévez para marcar el 2-2 ante Franco Armani.

"Hicimos las cosas bien, ellos nos hacen dos goles rápidos nos desconcentramos, pero pudimos empatarlo. Mi función es atacar, pero también apoyar al equipo y hoy Montiel no hizo mayores cosas, me voy contento. Me preparo para hacer las cosas bien, le dedico el gol a mi familia en Bello, Antioquia", afirmó el extremo.

Ya respecto a su análisis del compromiso, Villa resaltó que ambos clubes fueron muy iguales y tuvieron con qué lastimar, cada uno con su estilo. "Fue parejo, los dos hicimos méritos y salió un lindo partido. Boca siempre se prepara para el partido que le toque, ahora nos toca una final ante Santos", remarcó.

Sebastián Villa espera seguir brindando su fútbol a Boca Juniors y destacarse en este 2021, año en el que el club 'xeneize' quiere conseguir su séptima Copa Libertadores en su palmarés.