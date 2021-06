"Solo recuerdo el tatuaje por beso de su madre": ácida crítica del 'Beto' Alonso a Carrascal

Uno de los jugadores más criticados de las últimas semanas en River Plate es Jorge Carrascal. Tuvo un inicio prometedor con Marcelo Gallardo, pero cuando recibió la ‘10’ de River se desinfló y le ha costado asumir el rol más protagónico.

Ahora el mediocampista colombiano ha sumado otra vehemente crítica y esta vez por parte de un ídolo de River Plate, nada más que el ‘Beto’ Alonso, quien dijo que al colombiano solo lo recuerda por el excéntrico tatuaje en su cuello recordando un beso de su madre.

"Te tenés que quedar dos años para conocer River. El técnico lo ve todos los días. Hasta ahora Carrascal no hizo grandes cosas. Lo único que le vi es el tatuaje del beso de la madre en el cuello”, dijo Alonso en ‘Radio Continental’ de Argentina.

También habló de Rafael Santos Borré: “Es un colombiano raro, va, aprieta al contrario, al referí... Es delantero y erra goles... A mí me gustaría que siga en River".

Respondió sobre el futuro de Marcelo Gallardo: “Todos queremos que se quede, pero a veces es no se puede. No por el técnico, sino porque vivimos un momento crítico económicamente, no podés traer un jugador. Se va Rodolfo (D'Onofrio), seguramente venga uno del mismo riñón. No sé si lo va a poder convencer a Marcelo. Para los hinchas de River, ¿qué mejor que el laburo que hizo Marcelo?"

Y cerró hablando de la Selección Argentina: “No vi grandes cambios, no tiene que ser una Selección dependiente de Messi, pero lo vi que de repente 20 minutos juega bien y se desmorona porque no convierte el tercero. No es que me disguste".