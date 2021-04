Talleres de Córdoba vs Vélez Sarsfield: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Talleres de Córdoba se cruza ante Vélez Sarsfield en la Copa Argentina, donde los dos equipos buscan seguir en la lucha para levantar la copa nacional.

TALLERES DE CÓRDOBA VS VÉLEZ SARSFIELD: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Talleres de Córdoba vs Vélez Sarsfield se puede ver en TyC Sports Play, TyC Sports Argentina. En Estados Unidos y México lo puede ver por TyC Sports Internacional y a nivel internacional, transmite AFA Play.

Argentina: 6:00 pm

Colombia: 4:00 pm

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 3:00 pm (pacífico)

Por tal razón, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino espera seguir con el buen momento que vive en la Copa de la Liga Argentina, ya que son los líderes del Grupo B. Y es que el ‘Fortín’ llega motivado luego de vencer a 4-1 a Unión de Santa Fe en casa: "Fue un triunfo importante por la calidad del adversario, por el momento en el que estamos, de mucha competición, y por la seguidilla que se viene. Es un desafío enorme. El resultado fue más abultado de lo que fue el juego”, sostuvo el estratega.

No obstante, Talleres no quiere acabar con su sueño y por ello, el timonel uruguayo Alexander Medina decidió reservar jugadores vitales ante Independiente con el fin de superar esta dura prueba. Además, no conoce la derrota hace tres fechas, donde venció a Boca Juniors en la Bombonera, empató ante Godoy Cruz y venció al equipo Rojo de Avellaneda.