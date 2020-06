Testimonio crucial en el caso Villa salió a la luz: nuevas denuncias contra Daniela Cortés

Mucho ha ocurrido desde que se conoció el escándalo por supuesto maltrato por parte del jugador de Boca Juniors Sebastián Villa, en contra de su pareja Daniel Cortés. Declaraciones de todo tipo llenan el expediente del caso, que por ahora no ha sido finalizado.

Ahora fue uno de los empresarios del jugador colombiano quien habló en contra de Daniela Cortés. Se trata de Gabriel Fortés, quien trabaja con Rodrigo Riep y Martín Macazaga. El agente se refirió a las veces que acompañó a Villa por problemas médicos Daniela Cortés, que nada tienen que ver con un embarazo, como ha señalado la perjudicada en varias ocasiones.

"Dos veces fui a la clínica Los Arcos durante el año y medio que yo la vi. En septiembre de 2018 llegué cuando la estaban por internar, porque ella se había hecho cirugías estéticas en Colombia y le había dado una infección generalizada. Estuvo internada tres o cuatro días en esa oportunidad. Yo me quedé dos tardes a cuidarla a ella", dijo Fortés.

"La segunda vez, para mayo del año pasado, íbamos a comer a Los Recuerdos, de comida colombiana, estábamos Carlos Olses (arquero de Racing), yo, Daniela y Sebastián. Y Daniela empezó con dolor de estómago. La atendieron por unos cólicos, que no era nada, y nos fuimos a la hora. Le pregunté si eran cólicos, me dijo que no era nada, le pregunté si estaba embarazada y me dijo que no. Creo que fue en mayo de 2019", recordó.

Asimismo, Gabriel Fortés aseguró que los celos que sentía Daniela Cortés hacia Villa eran muy grandes, pues la mujer no contaba con la suficiente confianza en sí misma para dejar de vigilarlo y pelearle por todo.

"Ella era muy celosa, cuando a veces íbamos a comer vivía pendiente del teléfono de Sebastián, de quién le mandaba un mensaje. Hubo algunas actitudes en 2019 reacciones de una chica muy insegura y muy celosa", afirmó.

Por si fuera poco, el agente del futbolista colombiano resaltó que nunca vio a Cortés lastimada, como ella ha dicho en varios medios. "En este año y medio que estuve con Sebastián y Daniela, jamás a Daniela la vi lastimada", concluyó.