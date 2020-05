Testimonio de un familiar de 'Juanfer' ayudó a Sebastián Villa contra Daniela Cortés

Aunque Sebastián Villa fue eximido de prisión mientras se resuelve el caso en la justicia argentina donde su exnovia Daniela Cortés lo acusó de maltrato físico y psicológico, el proceso sigue en marcha y se han conocido nuevos detalles que por ahora salvarían al delantero de Boca Juniors de una sanción fuerte en el tema legal.

El diario Olé de Argentina ha revelado una serie de testimonios que se tuvieron en las últimas audiencias y que beneficiarían a Sebastián Villa en el polémico caso. En esta ocasión, se trata de un primo de Juan Fernando Quintero (jugador colombiano de River Plate), quien aseguró vivir de cerca algunos momentos de la pareja.

“Villa y ‘Juanfer’ (Quintero) tienen el mismo representante, y yo lo fui a recoger a su casa porque dijeron que había tenido un inconveniente. La verdad que (Daniela) no tenía absolutamente nada. Yo estaba a tres o cuatro metros de distancia y ella, de la puerta para adentro en una zona demasiado iluminada. Cuando nosotros salimos para la casa a buscar el pasaporte, ‘Juanfer’ llamó a Daniela y me avisó que no había problemas, que fuéramos. Ella no se sorprendió cuando volvimos", declaró Brian Álvarez Acero, primo de Quintero.

Además, el rotativo argentino también dio a conocer que, aunque Boca Juniors no ha mencionado oficialmente su intención de salir de Sebastián Villa y algunas voces de directivos lo respaldan, en el club de la ’ribera’ quieren cuidar la imagen de la institución y buscan un nuevo equipo para el colombiano que aún tiene un año de contrato.

Sebastián Villa sigue separado de los entrenamientos virtuales de Boca Juniors y en el club están a la espera de la resolución total del caso para definir su futuro. Por ahora, el atacante colombiano no podrá salir de Argentina hasta que la justicia tome una determinación final.