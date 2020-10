Tres problemas más para Sebastián Villa, según el abogado de Daniela Cortés

Sebastián Villa sigue viviendo el momento más difícil de su carrera deportiva. La denuncia que le interpuso Daniela Cortés (su expareja) en marzo provocó que Boca Juniors decida no contar con él para los partidos oficiales del club y esto ha desatado la molestia del futbolista, además, porque el caso en la justicia no avanza.

Villa tuvo un partido amistoso hace dos días con Boca, pero en la directiva mantienen la postura de no darle competencia oficial hasta que se resuelva el caso. Ante eso, el abogado de Daniela Cortés habló en TyC Sports y no dio buenas noticias al futbolista colombiano.

“Hay varias pericias que acompañaron a la investigación, hechas inicialmente por personal que colabora con la fiscalía, y fueron cuestionadas por el abogado defensor de Villa. Esa pericia psicológica es lo único que quedaría pendiente antes de la determinación de elevar a juicio la causa. Queda mucho tiempo, todavía mucho camino procesal por recorrer. También quería aclarar que de parte de Daniela no hubo ningún tipo de objeción ni se ha metido en el tema de cuándo jugaría o si lo transferían. Podría hacerlo y no lo ha hecho, no es su voluntad meterse en esa situación. Ya lo ha expresado Daniela hace tiempo, que no tiene ningún tipo de inconveniente al respecto", señaló Fernando Burlando.

Luego comentó lo que viene en el caso y los problemas para el jugador de Boca: "Nosotros entendemos que esto va a terminar en juicio, no descarto la posibilidad en esta causa ni en ninguna otra de un acuerdo extrajudicial porque todos los hechos vinculados violencia de género, automáticamente lo dice la ley, le da derecho a la víctima a iniciar un juicio por daños y perjuicios. Que solucionen esa parte, que yo lo vería con muchísimo agrado, no significa que se detenga la acción penal, que ya está en manos de la Justicia”.



“Daniela desde el primer día dijo algo prácticamente insólito dese mi punto de vista, que lo había perdonado o lo perdonaría o algo por el estilo, y también dijo, no sé si tal vez presa de la presión no argentina sino colombiana, que no tendría problemas con que él siga trabajando, por lo que genera el trabajo en las personas, su dignidad. Una cosa es lo que vivió Daniela y otra la vida que cada uno lleva ahora. Daniela no solamente lo perdonó, sino que ha sugerido eso. No sé puntualmente hoy qué es lo que opina”, subrayó Burlando.