Valencia de España entró en la novela Santos Borré - River Plate

El presente de River Plate es algo confuso. El equipo que dirige Marcelo Gallardo aún no ha confirmado ningún nombre oficialmente, a pesar que en los últimos días se ha especulado la llegada de Jonathan Maidana, Sebastián Driussi, Agustín Palavecino y otros más.

No obstante, también hay algo que preocupa, no solamente al ‘Muñeco’ Gallardo, sino también a los directivos, ya que aún está la incertidumbre sobre la renovación del goleador colombiano, Rafael Santos Borré, quien no ha llegado a un acuerdo con el ‘Millonario’ para seguir marcando historia y regalarle sus goles al equipo argentino.

Y es que para nadie es un secreto que Borré ha recibido uno que otro coqueteo desde Europa, por lo que las opciones de abandonar el barco ‘riverplatense’ siguen creciendo más. Según asegura el medio español La Razón; Valencia habría entrado en la puja por el colombiano: “el conjunto ‘che’ no se ha reservado opción de compra por Patrick Crutone y también deberá buscar un delantero este verano. Es por ello por lo que permanece atento a Santos Borré, ex de Atlético de Madrid y Villarreal”.

No obstante, “todo apunta a que regresará a Europa donde varios equipos, además del Valencia, tratarán de ofrecerle acomodo a coste cero”. Hay que tener en cuenta que Borré culmina su contrato con River Plate en los próximos meses y si el equipo argentino quiere seguir contando con el colombiano, deberá comprar el 25% de sus derechos deportivos, que se fijan en 3,5 millones de dólares, según lo estipulo Atlético de Madrid, dueño del pase del atacante.

Por otra parte, esta situación tiene incómodo a Marcelo Gallardo, quien está esperando qué jugadores arriban al plantel de River para saber si puede continuar cosechando éxitos con una plantilla fortalecida: “Sé que están en conversaciones (Rafael Santos y la junta directiva). Si se llega a un acuerdo o no, dependerá de las partes".