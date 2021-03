Vélez vs Independiente: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la sexta jornada de la Copa de la Liga de Argentina, se enfrentan Vélez Sarsfield e Independiente de Avellaneda con el fin de quedarse con el liderato del Grupo B. Ambas escuadras llegan en el segundo y primer lugar, respectivamente, con doce unidades.

VÉLEZ SARSFIELD VS INDEPENDIENTE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Argentina, el partido Vélez vs Independiente se puede ver en Fox Sports Premium Argentina. En Estados Unidos lo puede ver por TyC Sports Internacional y a nivel internacional transmite AFA Play.

Argentina: 6:30 pm

Colombia: 4:30 pm

Estados Unidos: 5:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

El equipo del profesor Mauricio Pellegrino consiguió la victoria ante Talleres por la mínima diferencia, por lo cual, busca obtener los tres puntos y quedar como líder solitario: "Cuando uno va haciendo cambios, los jugadores saben que uno busca lo mejor para el equipo. Cuando uno elige once no es porque no confía en los once que quedan afuera. Tenemos muchos chicos en condiciones de jugar y eso es una buena noticia”, comentó Pellegrino en la rueda de prensa previa al encuentro.

Mientras tanto, al cuadro del 'emperador' Julio César Falcioni, un empate le serviría, siempre y cuando Defensa y Justicia no gane por un abultado marcador, ya que podría hacer 13 puntos y quedaría en igualdad de condiciones.