[Video] Juanfer Quintero marcó un golazo ante Racing; una pegada fulminante
El volante colombiano ingresó en el segundo tiempo del partido por liga argentina.
Se disputan los octavos de final de la presente edición de la liga de fútbol en Argentina, allí, River Plate y Racing de Avellaneda protagonizan uno de los cruces más atractivos de esta fase del torneo, donde recordemos se juega con formato de eliminación directa con un partido único.
El equipo dirigido por el técnico Marcelo Gallardo, que en las últimas semanas viene sufriendo grandes críticas debido a su rendimiento, visitaba el estadio ‘Cilindro’ de Avellaneda buscando acceder a los cuartos de final, duelo donde Juan Fernando Quintero inició en el banco de suplentes.
Golazo de Juan Fernando Quintero
Un verdadero partidazo lleno de dinámica, intensidad y goles, donde Santiago Solari puso el 1-0 para el equipo de Gustavo Costas al minuto 4 de empezado el compromiso, sin embargo, River Plate lograría remontar el marcador con un par de anotaciones en el segundo tiempo.
Primero apareció el jugador Ian Subiabre para colocar el 1-1 al minuto 62 del partido, una celebración que se prolongaría poco tiempo después gracias a la pegada de Juan Fernando Quintero, quien aprovechó un balón cercano al borde del área de Racing para rematar de media distancia y poner el 2-1 parcial.
🤯🇦🇷 RIVER SE LO DA VUELTA A RACING EN DOS MINUTOS, A LOS 62' Y A LOS 64'.— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 24, 2025
JUAN FERNANDO QUINTERO. 🪄pic.twitter.com/NyUT0UmqTx
River terminó sufriendo una remontada de Racing
La anotación del volante colombiano hacía creer la remontada de River Plate, sin embargo, el exequipo de Juanfer no renunció al ataque y gracias al ímpetu de todos los jugadores lograron revertir la situación.
Y es que Racing puso el 2-2 en el compromiso al minuto 73, donde se presentó un autogol de Lucas Martínez Quarta, mientras que el 3-2 llegó de manera agónica cuando se esperaba que el partido fuera al tiempo extra, pues al minuto 93 apareció Gastón Martirena para empujar el balón tras una serie de rebotes dentro del área de Franco Armani.
