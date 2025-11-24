[Video] Juanfer Quintero marcó un golazo ante Racing; una pegada fulminante

Se disputan los octavos de final de la presente edición de la liga de fútbol en Argentina, allí, River Plate y Racing de Avellaneda protagonizan uno de los cruces más atractivos de esta fase del torneo, donde recordemos se juega con formato de eliminación directa con un partido único.

El equipo dirigido por el técnico Marcelo Gallardo, que en las últimas semanas viene sufriendo grandes críticas debido a su rendimiento, visitaba el estadio ‘Cilindro’ de Avellaneda buscando acceder a los cuartos de final, duelo donde Juan Fernando Quintero inició en el banco de suplentes.

