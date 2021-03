[Video] "No te quiero escuchar más": Gallardo y su llamado de atención a Borré

En la cuarta jornada de la Copa de la Liga de Argentina, Argentinos Juniors sorprendió a River Plate venciéndolo por la mínima diferencia en los últimos minutos del partido con un soberbio golazo de Gabriel Florentín que dejó sin ningún chance a Franco Armani.

Y es que sobre el papel, el partido era ganable para el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, ya que el viernes pasado había vencido con autoridad a Racing en la final de la Supercopa de Argentina. Se esperaba que contra Argentinos las cosas no fueran distintas, teniendo en cuenta que, de los tres compromisos anteriores no había ganado ninguno y además no sumaba puntos, siendo colero del Grupo A.

No obstante, para este encuentro, Gallardo dispuso de los dos colombianos: su goleador Rafael Santos Borré y el volante Jorge Carrascal, para lograr conseguir los tres puntos y llegar con ritmo para el Superclásico del próximo fin de semana ante Boca Juniors.

Sin embargo, Borré no estuvo concentrado y en una jugada del segundo tiempo se presentó una acción discutida. El atacante fue protagonista, ya que le cometieron un penal que el central del compromiso no quiso pitar, por lo que Santos Borré discutió con el árbitro, pero apareció Gallardo para ‘reprender’ a Borré desde el banquillo técnico: “Hey, 'Rafa', no te quiero escuchar más, déjalo al árbitro, olvídate. Seguí jugando, no te quiero escuchar más. No te quiero escuchar más".

Con este llamado de atención, Borré le hizo caso a su entrenador y siguió jugando, pero no tuvo la conexión con el balón como en compromisos anteriores y terminó sufriendo la caída de su equipo ante Argentinos.

Con esta derrota sorpresiva, Gallardo tendrá que reestructurar el plantel para enfrentar a Boca y recuperar los tres puntos perdidos, pero tiene que aguardar a la evolución de Jorge Carrascal, que si bien es cierto jugó el primer tiempo, debió ser sustituido en la segunda mitad por algunas dolencias que le imposibilitaron terminar el partido.