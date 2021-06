Wilson Morelo habló de su regreso a Colombia recordando a Santa Fe y América

Uno de los jugadores colombianos que atraviesa un buen presente en el fútbol argentino es Wilson David Morelo, delantero de Colón de Santa Fe, equipo que se instaló en la final del torneo local tras eliminar a Independiente de Avellaneda.

Morelo llegó a Colón tras salir de Santa Fe en una polémica decisión tomada por el expresidente Juan Andrés Carreño y a pulso se ganó un lugar en el elenco sabalero que hoy dirige Eduardo Domínguez. Morelo no es titular indiscutido, pero sí es un jugador muy considerado y también querido por la afición.

Morelo habló en el diario ‘El País’ de Cali sobre un posible regreso al fútbol colombiano: "A mí me han llamado clubes de Colombia y Brasil. No puedo decir que al final del torneo me vaya a ir, por ahora tengo contrato vigente hasta el final de 2022 y depende de muchos factores para ver si se da mi salida".

Le preguntaron por Santa Fe, el club donde ha vivido los mejores momentos de su carrera y dijo: "Es un equipo donde gané títulos, fui goleador y me gané el cariño de la hinchada. Fue una experiencia muy bonita".

También recordó su fugaz paso por América de Cali: “Yo salí campeón en 2008 siendo muy joven. Luego el equipo lo desintegraron, no nos pagaban, yo duré casi ocho meses sin cobrar sueldo. A pesar de eso vivo agradecido por lo positivo, eso me enseñó a crecer y madurar".

Y cerró mostrando su beneplácito e ilusión con Colón en Argentina: “No es fácil que un equipo como Colón se meta en finales contra rivales de mejor inversión, eso solo se logra con un buen proyecto", dijo Morelo, quien comparte equipo con el colombiano Yéiler Góez y buscarán el título este viernes ante Racing.