"Yo aguanté mucha hambre": Sebastián Villa se confiesa desde Argentina

Uno de los mejores futbolistas colombianos de la actualidad en el balompié internacional es el delantero Sebastián Villa, quien fue figura en el reciente título de Boca Juniors en la Superliga Argentina y se ha robado la mirada de varios clubes en Europa y México.

En medio de la cuarentena, el talentoso jugador compartió con sus seguidores por medio de Instagram y contó detalles de su dura vida personal y el trasegar de su carrera deportiva que hoy lo tiene en uno de los clubes más importantes del mundo.

“Yo siempre le digo a la gente que no dejen de luchar por los sueños, de pronto yo soy un ejemplo para niños de bajos recursos porque soy de una familia humilde. Los que conocen mi historia saben que me tocó muy duro en mi infancia, aguanté mucha hambre, comía solo una vez al día, no tenía para ir a entrenar, no tenía guayos, los tenía rotos. Mi tío me daba mil pesos para ir al colegio, pero yo con eso me iba feliz. No hay que dejar de luchar porque de ahí salen los más grandes jugadores”, señaló Villa sobre su superación personal.

Y dejó una frase de reflexión a los nuevos talentos que van surgiendo para el fútbol profesional: “Disciplina, perseverancia, constancia y el talento que deben tener. La disciplina es la clave del éxito… La fama no importa, nunca me ha importado, porque hoy tenemos cinco carros y no se pueden sacar, nada se puede utilizar, vea como estamos todos”