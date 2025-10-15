Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la derrota de Millonarios ante Pereira

Con este resultado, el conjunto embajador necesita sumar al menos 13 unidades más para llegar a la ansiada cifra de 30 puntos, considerada históricamente como la frontera mínima para entrar al grupo de los ocho mejores. Esto implica que Millonarios deberá ganar la mayoría de sus compromisos restantes, un reto mayúsculo para un plantel que deberá sumar 13 de 15 unidades en juego.

Tras la victoria de Pereira, el equipo de Rafael Dudamel superó a los embajadores y se ubica en la casilla doce. Por su parte, el cuadro bogotano cayó hasta el puesto 15 de la clasificación con 17 puntos y una diferencia de gol negativa de cinco tantos en contra.

Sin embargo, más allá del irregular desempeño en la Liga Betplay, los azules han recuperado terreno en la tabla de la reclasificación, donde los azules acumulan 64 puntos. Este registro los ubica en la última posición por un cupo a torneos internacionales en 2026.

Si bien todavía hay margen para definir los cupos, los números indican que de seguir sumando unidades los rojos mantendrían una seria aspiración de disputar el cupo a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, competencias que son claves desde el aspecto deportivo y económico.

Posiciones de la Liga Betplay - fecha 15

1. Bucaramanga – 30 pts (+14)

2. Junior – 28 pts (+10)

3. Fortaleza CEIF – 28 pts (+7)

4. *Medellín – 27 pts (+10)

5. Nacional – 27 pts (+8)

6. Tolima – 23 pts (+4)

7. Llaneros – 22 pts (0)

8. *Santa Fe – 20 pts (+2)

9. Cali – 20 pts (-1)

10. Alianza – 20 pts (-1)

11. Once Caldas – 19 pts (-3)

12. Pereira – 18 pts (-1)

13. Águilas Doradas – 18 pts (-2)

14. América – 17 pts (-1)

15. Millonarios – 17 pts (-5)

16. Envigado – 16 pts (-2)

17. Unión Magdalena – 15 pts (-8)

18. Pasto – 12 pts (-6)

19. Boyacá Chicó – 12 pts (-12)

20. La Equidad – 11 pts (-13)

*Un partido pendiente.