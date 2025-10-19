Once Caldas volvió a sumar una nueva derrota en el FPC y se complica en la Liga Betplay. Tras la caída 2-0 en su duelo de visitante ante Llaneros en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera se quedó con 19 puntos en la tabla de posiciones, cuando restan solo cuatro partidos para finalizar la fase regular del campeonato.

Los blancos tuvieron un juego bastante complicado en la capital del Meta ante el elenco de la 'Media Colombia' y sumaron una derrota que los enreda en la tabla de posiciones. Sin embargo, los blancos también perdieron tres unidades claves para la reclasificación.

Con este resultado, el conjunto manizaleño necesita sumar al menos 12 unidades más para llegar a la ansiada cifra de 31 puntos, considerada históricamente como la frontera mínima para entrar al grupo de los ocho mejores. Esto implica que Once Caldas deberá ganar todos sus compromisos restantes, un reto mayúsculo para un plantel que deberá sumar victorias en los cuatro partidos restantes.

Tras la victoria de Llaneros, el equipo de José García Herrera sigue sumando y se afianza dentro del grupo de los ocho. Por su parte, el cuadro caldense cayó hasta el puesto 13 de la clasificación con 19 puntos y una diferencia de gol negativa de cinco tantos en contra.

Sin embargo, más allá del irregular desempeño en la Liga Betplay, los blancos han recuperado terreno en la tabla de la reclasificación, donde los manizaleños acumulan 55 puntos. Este registro los ubica aún con chances de pelar el cupo a torneo internacional.

Si bien todavía hay margen para definir los cupos, los números indican que de seguir sumando unidades los blancos mantendrían una seria aspiración de disputar el cupo a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, competencias que son claves desde el aspecto deportivo y económico.

Posiciones de la Liga Betplay - fecha 16

1. Junior – 31 pts (+11)

2. *Bucaramanga – 30 pts (+14)

3. *Medellín – 30 pts (+12)

4. Nacional – 28 pts (+8)

5. Fortaleza CEIF – 28 pts (+5)

6. Llaneros – 25 pts (+2)

7. *Tolima – 23 pts (+4)

8. *Santa Fe – 21 pts (+2)

9. Águilas Doradas – 21 pts (-1)

10. América – 20 pts (+1)

11. Alianza – 20 pts (-2)

12. Cali – 20 pts (-3)

13. Once Caldas – 19 pts (-5)

14. Pereira – 18 pts (-2)

15. Unión Magdalena – 18 pts (-6)

16. *Millonarios – 17 pts (-5)

17. Envigado – 16 pts (-4)

18. Pasto – 13 pts (-6)

19. Boyacá Chicó – 13 pts (-12)

20. *La Equidad – 11 pts (-13)

*Un partido pendiente.