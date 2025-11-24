Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 12:19
Tabla de reclasificación Liga BetPlay: cupos a Libertadores y Sudamericana en 2026
Santa Fe es el único equipo colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La temporada 2025 del Fútbol Profesional Colombiano está en su recta final con el desarrollo de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga BetPlay.
A pesar de que todas las miradas están puestas en la definición del título, también hay gran expectativa por la conclusión que tendrá la tabla de la reclasificación, ya que esta dará cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana en el 2026.
Hasta el momento, Independiente Santa Fe, al ser el campeón de la Liga BetPlay-I de 2025, es el único club colombiano asegurado en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.
Así están los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026
Después de jugarse la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2025, los cupos a torneo internacional para la próxima temporada estarían repartidos de las siguiente manera.
Copa Libertadores:
Santa Fe (fase de grupos)
Campeón Liga BetPlay-II (fase de grupos)
Medellín (fase previa)
Tolima (fase previa)
Copa Sudamericana:
Campeón Copa BetPlay (Nacional o Medellín)
Atlético Nacional
América de Cali
Junior
Millonarios*
Bucaramanga*
Teniendo en cuenta que Medellín y Nacional ya tienen un lugar asegurado en Copa Sudamericana al ser los finalistas de la Copa BetPlay y estar muy bien ubicados en la reclasificación, Millonarios se ha visto beneficiado y estaría logrando un boleto a Copa Sudamericana.
Sin embargo, el cuadro 'embajador' podría perder su lugar, ya que Bucaramanga está disputando los cuadrangulares y en caso de sumar seis unidades lo superaría y se quedaría con el boleto.
Tabla de reclasificación - Liga BetPlay 2025
1. Deportivo Independiente Medellín - 88 puntos (Copa Libertadores)
2. Deportes Tolima - 86 puntos (Copa Libertadores)
3. Atlético Nacional - 84 puntos (Copa Sudamericana)
4. Santa Fe - 83 puntos (Copa Libertadores - Campeón Liga BetPlay - I de 2025)
5. América - 78 puntos (Copa Sudamericana)
6. Junior - 77 puntos (Copa Sudamericana)
7. Millonarios - 73 puntos
8. Bucaramanga - 70 puntos
9. Once Caldas - 63 puntos
10. Alianza - 58 puntos
11. Fortaleza - 55 puntos
12. Águilas Doradas - 48 puntos
Fuente
Antena 2