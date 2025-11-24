Tabla de reclasificación Liga BetPlay: cupos a Libertadores y Sudamericana en 2026

La temporada 2025 del Fútbol Profesional Colombiano está en su recta final con el desarrollo de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga BetPlay.

A pesar de que todas las miradas están puestas en la definición del título, también hay gran expectativa por la conclusión que tendrá la tabla de la reclasificación, ya que esta dará cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana en el 2026.

Hasta el momento, Independiente Santa Fe, al ser el campeón de la Liga BetPlay-I de 2025, es el único club colombiano asegurado en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.