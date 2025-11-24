Cargando contenido

Un partido de la fecha 20 de Liga Betplay se jugará a puerta cerrada
Un equipo de la Liga BetPlay tendrá 16 bajas
Colprensa
Fútbol
Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 12:19

Tabla de reclasificación Liga BetPlay: cupos a Libertadores y Sudamericana en 2026

Santa Fe es el único equipo colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La temporada 2025 del Fútbol Profesional Colombiano está en su recta final con el desarrollo de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga BetPlay.

A pesar de que todas las miradas están puestas en la definición del título, también hay gran expectativa por la conclusión que tendrá la tabla de la reclasificación, ya que esta dará cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana en el 2026.

Hasta el momento, Independiente Santa Fe, al ser el campeón de la Liga BetPlay-I de 2025, es el único club colombiano asegurado en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también
Image
Millonarios FC

Millonarios no se reforzará en importante posición: ya hay decisión

Ver más

Así están los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026

Después de jugarse la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de 2025, los cupos a torneo internacional para la próxima temporada estarían repartidos de las siguiente manera.

Copa Libertadores: 
Santa Fe (fase de grupos)
Campeón Liga BetPlay-II (fase de grupos)
Medellín (fase previa)
Tolima (fase previa)

Copa Sudamericana:
Campeón Copa BetPlay (Nacional o Medellín)
Atlético Nacional
América de Cali
Junior
Millonarios*
Bucaramanga*

Teniendo en cuenta que Medellín y Nacional ya tienen un lugar asegurado en Copa Sudamericana al ser los finalistas de la Copa BetPlay y estar muy bien ubicados en la reclasificación, Millonarios se ha visto beneficiado y estaría logrando un boleto a Copa Sudamericana.

Sin embargo, el cuadro 'embajador' podría perder su lugar, ya que Bucaramanga está disputando los cuadrangulares y en caso de sumar seis unidades lo superaría y se quedaría con el boleto.

Lea también
Image
Independiente Santa Fe Liga BetPlay 2025-II

Santa Fe la mandó cambiada con nuevo técnico: hay sorpresiva decisión

Ver más

Tabla de reclasificación - Liga BetPlay 2025

1. Deportivo Independiente Medellín - 88 puntos (Copa Libertadores)
2. Deportes Tolima - 86 puntos (Copa Libertadores) 
3. Atlético Nacional - 84 puntos (Copa Sudamericana)
4. Santa Fe - 83 puntos (Copa Libertadores - Campeón Liga BetPlay - I de 2025)
5. América - 78 puntos (Copa Sudamericana) 
6. Junior - 77 puntos (Copa Sudamericana)
7. Millonarios - 73 puntos
8. Bucaramanga - 70 puntos
9. Once Caldas - 63 puntos
10. Alianza - 58 puntos
11. Fortaleza - 55 puntos
12. Águilas Doradas - 48 puntos

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen

Tabla de la reclasificación

Cargando más contenidos

Fin del contenido