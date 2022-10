Tata Martino elogió el proceso de Juan Carlos Osorio en la selección de México

México se prepara para disputar el Mundial de Qatar 2022, en el que hace parte del grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. En las últimas semanas, desde el país centroamericano se ha especulado con respecto a la lista de jugadores que seleccionará el director técnico Gerardo Martino.

En medio de las dudas, Martino recordó la participación de México en la pasada Copa del Mundo de Rusia, en donde el seleccionado azteca sorprendió al derrotar en sus dos primeros partidos de la fase de grupos a Alemania y Corea del Sur.

Sin embargo, el "encanto" y los elogios de la afición y la prensa mexicana desaparecieron al caer con Suecia y tras quedar eliminado en octavos de final ante Brasil.

Martino destacó el trabajo hecho por el colombiano Juan Carlos Osorio, al señalar que el planteamiento propuesto contra Alemania es de "biblioteca".

"Me pareció una participación muy buena de la Selección Mexicana, el partido contra Alemania es de biblioteca. Me gustó mucho el proceso que hizo Juan Carlos Osorio. Después está el interés de por qué suceden algunas cosas sistemáticas que van mucho más atrás de su época", afirmó el 'Tata' en ESPN.

El director técnico argentino también defendió el estilo de rotación que utiliza Osorio en sus equipos, al argumentar que solo los estrategas conocen la realidad de sus dirigidos y el por qué realizan los cambios.

"Habría que ver si es de un tema físico, porque el técnico no saldrá a decirlo y el periodista lo desconoce. Habría que ver si en este hecho de que juega Vela, Javier (Hernández), Hirving, Herrera, no habría que involucrar de alguna manera, por más que su nivel sea alto, a Corona, a Jiménez, darles un incentivo para que ellos también jueguen y formar un grupo importante, porque a lo mejor el concepto es que con 11 no me alcanza para una Copa del Mundo".