'Tata' Martino sorprendió contando cuál fue el peor año de su carrera

El técnico argentino, Gerardo Martino, no pudo disfrutar de su paso por Barcelona de la manera en la que esperaba y tuvo que dejar su lugar en el club español de manera anticipada, luego de no conseguir títulos con la institución y, según se especulaba, varios problemas dentro del vestuario en cabeza de Lionel Messi, compatriota suyo y con el que no habría logrado tener una buena relación técnico - entrenador.

Por eso, hablando con la cadena chilena, Canal del Fútbol, el 'Tata' reafirmó lo dicho hace algunas semanas y admitió que el tiempo que estuvo en el equipo blaugrana fue el peor de su carrera. "Es un cúmulo de cosas, obviamente me gustó dirigir Barcelona, no es fácil acceder a una institución tan importante. Pero cuando uno analiza cómo fue el año, cómo fue vivir en una institución de tanta envergadura, de tanta exposición mediática, con tanta necesidad de terminar el año con un logro importante, evidentemente fue mucho más lo que lo padecí que lo que lo disfruté".

Y como si esto no fuera suficiente, puntualizó: "Cuando repaso mi carrera, no hay ningún año que tenga que ver, en la forma de vivir, con el que viví en Barcelona".

Martino tuvo un paso exitoso por el fútbol argentino y suramericano, antes de dar el salto a Barcelona, club en el que estuvo en la temporada 2013/14, apenas consiguiendo el título de la Supercopa de España, triunfo que no le bastó para ganar la aprobación de sus jugadores y de toda la prensa, que lo criticó duramente, un hecho que terminó por desgastarlo y que, al final del año competitivo marcó su camino de salida de uno de los equipos más poderosos del mundo.