Técnico de Galatasaray se "enojó" al ser preguntado por Falcao

El presente de Falcao García en el Galatasaray es cada vez más incierto. El ‘Tigre’ no fue tenido en cuenta en el compromiso de vuelta en la Champions League, donde el club turco quedó eliminado a manos del PSV. No obstante, mucho se rumoró sobre la ausencia de Falcao, pues el colombiano se encontraba apto para disputar este partido.

Según el medio de Turquía, Sporx, “los periodistas, por supuesto, no se responsabilizan, hacen preguntas. Mientras miraba el primer juego, me pareció extraño que Falcao y Muhammed estuvieran entre los suplentes, cuando hay estos dos, ¿por qué Babel? Por supuesto, esta decisión pertenece a nuestro maestro Terim, definitivamente sabe algo”

Asimismo, siguió diciendo que el técnico Fatih Terim reaccionó con enojo ante una pregunta que se le realizó en la rueda de prensa: “Bueno, mi maestro, no te enojes, nuestro colega dijo: '¿Por qué no jugaron?' No dio respuesta, le pregunta sobre un tema por el que el público tiene curiosidad como nosotros, ¡no es una cuenta!".

Por lo pronto, Falcao no jugará torneo internacional y deberá seguir luchando por conseguir un puesto en Galatasaray, a pesar que las cosas en la interna no están del todo bien, pues se ha rumorado que no quieren que el colombiano continúe en sus filas.

Hay que recordar que el ariete colombiano en la pasada temporada logró jugar en 17 oportunidades por la liga de Turquía y anotó en nueve ocasiones.