Técnico de Girona puso en duda el debut de Yáser Asprilla

El colombiano Yáser Asprilla fue presentado como gran refuerzo del Girona de la primera división de España, club al que llegó a cambio de 25 millones de euros. A pesar de la gran expectativa generada por su fichaje, el mediocampista de 20 años no tiene definida la fecha para su debut.

En un principio se esperaba que Asprilla debutara este jueves 29 de agosto en el partico contra Osasuna por la fecha 3 de la Liga de España que se llevará a cabo en el Estadio Montilivi.

Sin embargo, Míchel, director técnico del Girona, puso en duda la presencia del colombiano, teniendo en cuenta los pocos entrenamientos que ha realizado con el resto del plantel.

"No sé. en el caso de Yáser ha hecho solo tres entrenamientos con nosotros. También viene de una situación complicada por que él no estaba en todos los entrenamientos con su anterior equipo. Es cierto que no tiene problemas físicos ni nada por aquel sentido"; afirmó.

El entrenador de 61 años aseguró que espera que Asprilla encuentre su mejor versión "poco a poco".

"Su mejor versión será poco a poco, no digo que no lo esté, pues sé que está preparado, pero yo necesito al mejor jugador", aclaró.

A pesar de lo dicho por Míchel, se espera que Yáser Asprilla sea incluido en la convocatoria de Girona para recibir a Osasuna. Adicionalmente, el colombiano podría sumar sus primeros minutos, dependiendo del desarrollo del partido.