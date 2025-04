Técnico de Liverpool acabó los rumores con Luis Díaz: destapó su plan para el futuro

Liverpool está muy cerca de conquistar el título de la Premier League de la temporada 2024/2025. A seis jornadas para el final, los 'reds' podrían quedarse con el campeonato anticipadamente en las próximas fechas.

A pesar de que en la afición hay gran expectativa con la consecución del título y lo que será la celebración, también ha surgido ilusión con lo que serían los movimientos de los de Anfield en el mercado de fichajes.

Lea también: Liverpool y Luis Diaz tienen primera oportunidad de ganar la Premier League

En los últimos días, Liverpool confirmó la renovación de los contratos del delantero egipcio Mohamed Salah y del defensor neerlandés Virgil Van Dijk.

La extensión de los vínculos de Salah y Van Dijk fue celebrada por los aficionados y también por el entrenador Arne Slot que dejó un claro que mensaje que ilusiona con Colombia con la continuidad de Luis Díaz.

"Creo que en el Liverpool siempre hay un gran verano, en un club como este, y ya es un gran verano ahora porque quizás los jugadores no siguen todo en los medios de comunicación, pero lo que sí sé sentado aquí cada vez es que era algo importante: "¿Podemos conservarlos?" Y si ya tenemos dos, Mohamed Salah y Van Dijk,, ya es un gran verano y veamos qué nos depara el resto del verano. Pero ahora me resultaría extraño decir que no estoy contento con el equipo que tenemos porque lo he dicho durante un año", afirmó.

Seguidamente, el entrenador de Liverpool agregó que para él sería clave "mantener el equipo" con el que ha contado en la temporada.

"Por lo tanto, estamos contentos con el equipo que tenemos, así que tal vez, si podemos mantener ese equipo, ya sería un gran verano", agregó.

Vea también: Se complicó todo: nueva renovación en Liverpool firmaría la salida de Luis Díaz

Tras lo explicado, se podría confirmar que Arne Slot pretende que el colombiano Luis Díaz se mantenga en la nómina de Liverpool para la temporada 2025-2026.

La situación de Díaz acabaría con los rumores y versiones que aseguran que estaría negociando su salida al ser pretendido por importantes y millonarios clubes de Arabia Saudita.

El futuro de Luis Díaz

Sobre Luis Díaz se ha dado a conocer que no estaría en los planes principales de Arne Slot para el próximo año. Sin embargo, el colombiano tiene contrato hasta junio de 2027.

Adicionalmente se ha informado que Lucho ha estado en conversaciones para renovar su vínculo y además recibir una considerable mejora.