Técnico de Liverpool le responde a Barcelona por Luis Díaz

Deco habló del interés por Luis Díaz

En las últimas horas, Deco, director deportivo del FC Barcelona, destapó que el conjunto catalán sí está interesado por Luis Díaz, pero al mismo tiempo explicó que tienen una lista con más jugadores.

“Hay muchos jugadores (que les gusta), pero nosotros hablar de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando y diciendo el jugador que nos gusta, hay varios jugadores que nos gustan. Nos gusta Luis (Díaz), nos gusta Rashford, nos gusta una serie de jugadores que tenemos en una lista que vamos trabajando todos los años. No hablar de poner nombres en cosas que no son reales”, afirmó el dirigente culé.