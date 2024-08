Técnico de Watford cierra la puerta a Yaser Asprilla: “Espero salga”

Yaser Asprilla recibió ultimátum en medio de la incertidumbre por conseguir equipo después de la Copa América y tras definirse su futuro afuera del Watford. Sin embargo, sin club todavía, el joven colombiano tendrá hasta el 31 de agosto para oficializar su nuevo equipo. En medio de las dudas, las ofertas no han cesado para el volante.

Primero, se habló de su llegada a la Premier League con Arsenal como una de las opciones para Yaser Asprilla, pero estuvieron lejos de llegar a un acuerdo. Segundo, fue la Ligue 1, que se interesó por el ex Envigado con el Stade Rennes y el Olympique de Lyon. Yaser alcanzó a trasladarse al territorio francés para firmar con el Rennes. En su lugar, optaron por Carlos Andrés Gómez que ya fue presentado.

Pero, lejos de conformarse con esas dos posibilidades, aparecen otras opciones con el FC Porto y el Girona de España, en donde podría jugar competencias europeas y consolidarse. Tal vez el jugar en España puede ser una solución y, podría ganar más reconocimiento por la calidad de torneo que es y por firmar con un club del City Group, propietario de los mismos dueños del gigante Manchester City.

Todavía no está claro el futuro de Yaser Asprilla, pero todos los caminos indican la salida del jugador del Watford. De hecho, el director técnico de los ‘Hornets’ habló sobre el futuro del volante chocoano.

TOM CLEVERLEY CONFIRMÓ LA SALIDA DE YASER ASPRILLA

Con las ofertas lloviendo por Yaser Asprilla, Tom Cleverley no tuvo mayor remedio que confirmar la salida del jugador que todavía no define a qué equipo irá. Con varias posibilidades todavía, el futbolista de la Selección Colombia busca una solución para su futuro en busca de una liga más prestigiosa, sin tener que pelear por ascender o no descender como ha sido su aventura en el club de la Championship.

Tras la incertidumbre, Tom Cleverley anunció que el Watford no intentará evitar la salida del colombiano, dado que es consciente de que si un jugador tiene tantas ofertas no va a rendir de la mejor manera en el campeonato, “si usted evita que alguien vaya a la Premier League o a un club grande usted puede tener un jugador desmotivado que no puede ser bueno para el ambiente. Espero que Yaser salga en esta ventana”.

Con estas declaraciones, se ve cada vez más cerca la salida de Yaser Asprilla que no tendría lugar en el club, no porque no lo quieran, sino por el tema de las ofertas que ha tenido, sabiendo que no sería sano que esté en un equipo donde no quiere estar. Tom Cleverley decidió no contar con el colombiano en el debut de la Championship ante el Stoke City.