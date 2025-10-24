Técnico del Fenerbahce pide calma con Durán: "Aún no está listo"

Jhon Jader Durán empieza a dejar atrás su etapa más difícil desde que llegó al Fenerbahçe. Aunque su regreso a las canchas es una buena noticia, el técnico Domenico Tedesco ha decidido llevarlo con calma, dejando claro que el jugador aún no está completamente listo” para asumir un papel protagónico dentro del equipo turco.

Después de casi dos meses fuera por lesión, el atacante volvió a tener minutos en la UEFA Europa League, ingresando en los últimos compases del duelo ante el Stuttgart, donde su club consiguió una victoria ajustada. Su aparición, aunque breve, fue una señal de esperanza tanto para el cuerpo técnico como para la afición, que confía en verlo recuperar la explosividad que lo caracteriza.

El estratega italiano se mostró satisfecho con la evolución del colombiano, pero al mismo tiempo fue prudente en sus declaraciones. “Tiene un gran potencial y se entiende bien con En-Nesyri, pero no está al cien por ciento”, afirmó Tedesco, resaltando que su prioridad es que el jugador recupere ritmo competitivo antes de otorgarle más responsabilidades en el once titular.

El proceso de readaptación no será inmediato. Según el propio entrenador, Durán necesita “minutos controlados para alcanzar su mejor nivel”. La idea es que retome la confianza y el ritmo de juego sin exponerlo a una recaída, una estrategia que el técnico ha utilizado en otros casos con buenos resultados.

Desde su llegada en calidad de préstamo procedente del Al Nassr, el atacante ha participado en siete compromisos oficiales, con una sola anotación —marcada en la contundente goleada 5-2 frente al Feyenoord durante la clasificación a la Champions League—. Pese a ello, su potencial sigue siendo indiscutible, y en el club creen que aún tiene mucho por ofrecer.

Su ausencia prolongada no solo afectó su continuidad en Turquía, sino que también lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Colombia, donde se esperaba que aportara frescura al frente de ataque. Esa situación le ha servido de motivación para trabajar con más disciplina y demostrar que puede volver a estar entre los llamados por Néstor Lorenzo.

El Fenerbahçe, tercero en la Superliga turca, atraviesa un momento positivo que permite manejar con tranquilidad la situación del jugador. Con el equipo en buena forma y luchando por acercarse al líder Galatasaray, el club no tiene prisa en acelerar su proceso de recuperación, algo que podría beneficiar al colombiano a mediano plazo.

Mirando hacia el futuro, Durán deberá aprovechar cada oportunidad que reciba para reencontrarse con su mejor nivel. Tiene juventud, condiciones técnicas y una mentalidad en crecimiento, pero la constancia será su gran desafío. Por ahora, el mensaje desde el banquillo es claro: su regreso será progresivo, y su gran momento está por venir si logra combinar talento con paciencia y trabajo.