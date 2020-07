Técnico del Galatasaray explica por qué Falcao no jugaría más en esta temporada

Falcao García no jugaría más en esta temporada, confirmó el técnico del Galatasaray Fatih Terim, quien explicó por qué el colombiano no está para ser alineado en el equipo, además aseguró que espera poner a varios juveniles en lo que queda del campeonato.

"No creo que Lemina y Falcao jueguen a partir de ahora. Si hay otro juvenil, puedo incluirlo. No creo que jueguen, no creo que estén físicamente preparados, incluso si lo hacen. Analizaremos la evaluación de lesiones, pero desearía que todos pudiéramos estar juntos en partidos más críticos", explicó.

Para Terim, es mejor no contar con estos jugadores, pues podrían empeorar su nivel y volver a lesionarse, puesto que su condición física se encuentra muy afectada y el parón por la cuarentena ha aumentado este inconveniente.

Sobre cómo está Falcao, se conoce que el 'Tigre' se encuentra en etapa de recuperación desde el pasado 21 de junio cuando sufrió una lesión. Asimismo, según los diarios turcos, Galatasaray estudia posibles ofertas para dejar salir al colombiano, quien para ellos no ha podido rendir lo esperado.

Los rumores señalan que hay equipos que han mostrado un claro interés por el ‘cafetero’, por eso el elenco turco ve la mejor opción para hacer caja con él.