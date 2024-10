Técnico del Girona estalló contra Colombia por Yaser: “Era normal”

La Selección Colombia cerró la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con un buen semblante. La caída ante Bolivia, que acabó con el invicto que cosechaba Néstor Lorenzo fue una dura noticia, pero no la peor de todas. Superaron la segunda prueba ante Chile con creces y de esa manera, los jugadores fueron liberados a la espera del nuevo llamado para el mes de noviembre.

Sin embargo, ya hay dos bajas confirmadas y otra que se complica y prende las alarmas para visitar a Uruguay y recibir a Ecuador. Jhon Córdoba no estará en el primer juego por amarillas, Jhon Solís sufre una durísima lesión y hay incertidumbre con Yaser Asprilla. Justamente, esta última tomó por sorpresa al Girona, equipo donde actúa el colombiano.

No solo hubo sorpresa, pues también hay una confusión grande con el primer parte médico que enviaron los médicos de la Selección Colombia que preveía que no iba a ver problemas con su estado. Yaser Asprilla sintió un pinchazo en el partido ante Bolivia y, dado que Néstor Lorenzo había gastado los cambios, el chocoano tuvo que culminar el juego entre algodones.

Contra Chile, Néstor Lorenzo decidió enviar a Yaser Asprilla a la tribuna para no correr riesgos con una lesión más fuerte. El argentino explicó que, “no fue ni al banco porque tenía un esguince, un dolorcito en el tobillo”. Sin embargo, la información pareció llegar alterada a España.

MÍCHEL NO PASA DE LA SORPRESA Y LA CONFUSIÓN POR PARTE MÉDICO DE YASER ASPRILLA

Tras los regresos de los jugadores concentrados a sus respectivas ligas y equipos, hubo desconcierto en el Girona de España antes de recibir la visita de la Real Sociedad el sábado 19 de octubre. De acuerdo con Míchel Sánchez, la información que recibieron por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estaba muy alejada de la realidad de la lesión de Yaser.

Sin ningún comunicado expedido por la FCF, le comunicaron al entrenador ibérico que era un tema normal, cuando revelaron un parte médico complejo en el chocoano. “De Asprilla nos dijeron en Colombia que normalidad, y hemos visto que tiene una lesión importante en el tobillo”, aseveró Míchel.

A falta de las pruebas médicas, Yaser Asprilla podría estar un mes por fuera y de ser así, no estaría en las Eliminatorias. Míchel afirmó que no esperaban esa lesión ni la de Solís, que es más delicada, “hay dos jugadores que no esperábamos sus lesiones como Bryan Gil y Asprilla. Solís nos preocupa más porque tuvo más problemas desde el final de la temporada pasada y miraremos cómo recuperar su mejor versión (…) La mala suerte son las dos de Bryan y Asprilla. En el caso de Solís es del jugador entrenando con nosotros”.