Técnico del Rangers aterrizó el tema Morelos y aclaró su posible salida a España

El colombiano Alfredo Morelos llegó al Rangers de Glasgow en 2017. Con el cuadro escocés tuvo un gran rendimiento goleador que lo llevó no solamente a ser convocado a la Selección Colombia, sino también lo puso en la mira para emigrar a una liga de mayor peso en Europa.

De hecho, en los últimos días se había rumorado que el delantero firmó un preacuerdo con el Sevilla para convertirse en nuevo jugador del equipo español para la próxima temporada, aprovechando que su contrato con Rangers termina a mediados de 2023.

Le puede interesar: Amarga noticia para Borja: técnico de River tomó la primera decisión

El cordobés ha tenido poco protagonismo con el equipo en los últimos partidos. Aún así, Michael Beale, técnico de Rangers, salió a aclarar los rumores que lo ubicaban en la Liga de España.

"Morelos no ha insinuado su traspaso al Sevilla, ha entrenado toda la semana, simplemente decidí ir con los dos delanteros que jugaron el pasado miércoles. Así que no, no lo hemos discutido. No he visto ningún cambio en él", aseguró el entrenador.

Morelos ingresó en los últimos doce minutos en la victoria de Rangers por 3 - 0 ante Raith Rovers por los cuartos de final de la Copa de Escocia. Precisamente, Beale afirmó que se inclinó por poner a otros delanteros que están en un mejor nivel que el colombiano.

Sin embargo, destacó el buen trabajo que viene mostrando el cordobés en el club: "Creo que en los últimos 14 partidos tiene siete goles y cinco asistencias. está entrenando bien en el fondo, pero me gusta la energía de Toni (Antonio Colak) y lo puse adentro", manifestó.

Vea también: Juega poco y cobra mucho: a Yerry Mina lo sitúan lejos del Everton

Por el momento, no está claro si Alfredo Morelos continuará como jugador del Rangers, con quien ha convertido 122 goles en 261 partidos disputados. Además, levantó dos títulos en su paso por Escocia.

Otras noticias

“Salí de la depresión gracias al running”