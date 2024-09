Técnico del Rayo Vallecano alerta a James Rodríguez: "no sé cuándo será titular”

Técnico del Rayo Vallecano deja en entredicho la titularidad de James Rodríguez

Luego del empate 1-1 del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid por la sexta fecha de la presente edición de la liga española, el entrenador del equipo ‘franjirrojo’, Iñigo Pérez, estuvo en rueda de prensa y dio declaraciones acerca de la titularidad del colombiano.

El joven técnico español de apenas 36 años dio a entender que James Rodríguez deberá ganarse la titularidad en el equipo, pues él se guía de las sesiones diarias que ve en todos los jugadores que conforman su plantilla.

"Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vista. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos”, afirmó Pérez.