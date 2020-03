Temor en Barcelona por primer contagiado en el club catalán

Aunque en España no deja de crecer el número de casos positivos por coronavirus, los clubes de fútbol han logrado evitar los contagios en su mayoría y, pese a que no hay muchos equipos que se han visto involucrados, casos como el de Valencia, Elche y Espanyol no pasan desapercibidos, equipos a los que ahora se sumó Barcelona, institución en la que se presentó el primer caso de contagio dentro el grupo de trabajo del primer equipo.

El jefe de servicios médicos de la institución, Ramón Canal, se encuentra hospitalizado luego de ser diagnosticado como un caso positivo y aunque los jugadores del primer equipo se encuentran recluidos y bajo cuidados especiales, sin salir de casa, lo cierto es que hay temor entre ellos, pues hace varios días tuvieron contacto con él, por lo que esperan que esto no signifique una serie de más casos dentro del grupo.

Tras esta noticia, el club analiza qué medidas tomará con quienes tuvieron contacto con Canal, mientras que los jugadores continuarán entrenándose en casa a la espera de ver cómo evoluciona esta difícil situación que tiene en España a uno de los máximos epicentros. De igual manera, desde el cuerpo técnico de Quique Setién, mantienen una serie de rutinas para cada uno de los futbolistas.

En España son cerca de 50000 las personas contagiadas, mientras que el número de fallecidos supera los 3000 y, aunque la ciudad catalana no ha sufrido tanto como sí ha sucedido con Madrid, lo cierto es que en todo el país se están tomando medidas pues los hospitales ya no dan abasto y se ha convertido en una cuestión difícil el superar esta situación.