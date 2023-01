Ten Hag volvió a 'tirarle' con todo a Cristiano Ronaldo mediante un elogio hacia Messi

La comparativa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sigue siendo centro de atracción en las polémicas del fútbol mundial. Para gran parte de los aficionados y la prensa, el debate quedó sellado tas el título del '10' en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Muchos apuntaron que la competencia había terminado a favor del argentino.

Vea también: [Video] Cristiano se estrenó en Arabia, pero se le robaron el show en gol de Al Nassr

Sin embargo, descartar a uno u otro tras 15 años de carrera, compitiendo en el más alto nivel, es algo cuestionable. Uno de los que no tuvo miedo en elegir su favorito, fue el técnico del Manchester United, Erik Ten Hag.

El entrenador neerlandés, que fue clave para la marcha de 'CR7' de la Premier League, se inclinó por el '30' del PSG. En una declaración en diálogo con la prensa inglesa, el entrenador apuntó que consideraba a Messi inigualable y le mandó un mensaje a Cristiano.

"Solo hay un Messi, como hemos visto en el mundial, pero todos los demás tienen que trabajar para el equipo", dijo el adiestrador de los 'Red Devils' en un claro mensaje hacia el extremo portugués.

Para Ten Hag, Cristiano no se adaptó al modelo de juego en equipo que quería implementar en Old Trafford, razón que le terminó costando la salida del club rojo. Queda claro que entre ambos no se cosechó una buena relación y que para el jefe del banquillo el 'luso' 'no tenía corona'.

Le puede interesar: El recuerdo del sudamericano sub-20 de 2005: El inicio del 'estrellato' de Messi y Falcao

No se conocen más detalles de lo que ocurrió en la interna del cuadro de los 'diablos rojos'. Lo que está claro es que la rivalidad entre el argentino y el portugués parece haber quedado sellado en la última Copa del Mundo.