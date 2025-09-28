Tenerife vs Real Madrid EN VIVO, 28 de septiembre: hora y canal Liga Femenina de España

Las primeras fechas no han sido las mejores para el Real Madrid en la Liga Femenina de España con un arranque de dos victorias, un empate y una derrota que las dejan en el quinto lugar a ocho unidades del Barcelona que está en la punta con puntaje perfecto en cinco partidos ganados. Detrás del club culé está Atlético de Madrid que aprieta mientras no reaccionan las ‘Merengues’.

Junto con Linda Caicedo en el equipo principal del Real Madrid, el equipo de la capital espera dar un golpe en condición de visitante contra el Tenerife en una pelea para sumarse a la parte alta de la clasificación con 10 puntos para descontar poco a poco la diferencia que ya hay entre el Barcelona y el Atlético que están liderando.

Por su parte, el Tenerife arrancó con un panorama similar al del Real Madrid, y este encuentro será clave en busca de definir el cuarto y quinto puesto de la Liga F de España. El conjunto local asume este encuentro en la cuarta casilla con ocho unidades, uno más que su rival en cuestión.

Linda Caicedo espera tener un buen impacto en la cancha con la necesidad de acercar a su equipo a la parte alta de la tabla de clasificación. Un duelo directo por el cuarto puesto entre Tenerife y Real Madrid.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER TENERIFE VS REAL MADRID EN VIVO ESTE DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE POR LA LIGA FEMENINA DE ESPAÑA

El partido entre Tenerife y el Real Madrid de este domingo 28 de septiembre se podrá ver a través de DAZN a partir de las 10:30 de la mañana en hora de Colombia.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30 A.M.

México: 9:30 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 11:30 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:30 A.M.