"Teníamos que escribir historia y lo hemos hecho": Mourinho sacó pecho por la Conference

Mientras el portugués José Mourinho hablaba en rueda de prensa de la victoria del Roma ante el Feyenoord (1-0) en Conference League, sus jugadores la interrumpieron para llevarse a su técnico a celebrar el título al vestuario.

Mancini, Zalewski y Pellegrini, entro otros jugadores, interrumpieron la rueda de prensa del DT y la dieron por finalizada al llevárselo al vestuario a celebrar el título, el primero en 14 años, el segundo europeo de la historia del club.

Declaraciones de Mourinho tras ganar la Conference League con la Roma

Antes, sobre el césped, Mourinho dijo: "Hay muchas cosas que pasan por mi cabeza al mismo tiempo. Han sido once meses increíbles, y ahora esto. Como les dije a los chicos en Turín, habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Hoy teníamos que escribir la historia y lo hemos hecho".

"No hay duda, quiero quedarme aquí. Tenemos que entender lo que nuestros propietarios quieren hacer, soy cien por cien romanista. Me quedo aquí, a pesar de los muchos rumores. Pero no quiero estar detrás de los rumores. Ahora veamos qué harán los Friedkins (dueños del club). Esta es un club honesto y sano, hay un proyecto", añadió.

"Lo bonito de mi carrera es que más allá de la victoria con el United, hacerlo con el Porto, el Inter y la Roma es especial. Una cosa es ganar cuando el equipo está hecho para ganar, y otra es ganar cosas que se quedan para siempre. Eso nos hace sentir especiales. Pienso más en los aficionados de la Roma y espero que nos esperen para festejar y divertirse. Me alegro mucho por la familia de la Roma", sentenció.