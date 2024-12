Tensión en Universitario: revelan motivo por el que Fabián Bustos se iría

Fabian Bustos cumplió las expectativas de Universitario en el 2024, pues tras la salida de Jorge Fossati del equipo, el entrenador tenía un reto en el cuadro Crema, pese a esto, consiguió ser bicampeón en Perú.

Gracias a su buen año, varios equipos se han interesado en sus servicios y lo cierto es que el futuro del mandamás en incierto ante una oferta de Belgrano.

"Bustos tiene una oferta concreta de Belgrano, no es que sea ‘sí, lo queremos’, tiene una oferta concreta, puesta desde la palabra hablada, le transmitieron la necesidad a cubrir. Contextualicemos el hecho, la familia de Bustos es nacida en Córdoba, su hermano Carlos Bustos ha sido gerente deportivo de Belgrano, entonces, primero que nada tiene contrato con Universitario", dio a conocer Horacio Zimmermann en su canal de Youtube.

Además, el comunicador despertó las alarmas en Universitario de Deportes, pues aunque el entrenador tiene contrato con el club, lo cierto es que esto no sería un obstáculo ante una probable salida del plantel.

"Tiene contrato con Universitario, pero no queda ahí, (Mariano) Soso tenía contrato con Alianza Lima y se fue a Newell’s. (Jorge) Fossati tenía contrato y se fue a la selección. No es impedimento para que se vaya", confesó.

Las dudas siguen creciendo, pues el periodista reveló que dese el círculo personal del argentino se busca su salida de Perú.

"Antes de que se conozca la oferta de Belgrano a Fabián Bustos, una persona muy cercana a él, de su entorno, le dijo: ‘¿Estás seguro que te vas a quedar en la ‘U’? Mira te puedes ir, ¿Por qué no agarras tus cosas y te vas a buscar una mejor liga? Habiendo dejado a la ‘U’ arriba, tu nombre ya está en la historia del club, lo sacaste campeón en el año de su centenario, así como te puedes ir bien arriba, te puedes ir bien abajo en el 2025, el formato va a cambiar, puede que no ganes, van a hacer todo para que la ‘U’ no sea tricampeón’".