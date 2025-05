Cristiano Ronaldo enfrenta tensión en Al Nassr: ¿por qué no juega?

Dos partidos sin jugar, no hay reportes de si tiene una lesión y él no se pronuncia al respecto de una supuesta decisión técnica, ese es el panorama de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, equipo que ya no logró ser campeón de la Liga de Arabia tras la superioridad del Al-Ittihad.

Los rumores van y vienen con respecto a esta situación, pero hay uno que cogió mucha fuerza y que sería la razón principal por la que CR7 no ha estado en estos dos últimos compromisos con su equipo, donde también está el colombiano Jhon Jader Durán.

Dicha información llega directamente desde territorio asiático, donde se reveló que Cristiano no ha podido renovar con el equipo y por eso no ha estado en estos partidos.

Es importante tener en cuenta que Cristiano ha mostrado estar feliz en dicha liga y en dicho país, pero todavía no se ha firmado la renovación para que continúe jugando si así lo desea, pues ya tiene 40 años.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Ronaldo?