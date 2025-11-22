Teo advirtió a Jhon Durán para el Mundial: “Toca meterle dos trancazos, pero...”

Esta temporada ha sido sumamente difícil para Jhon Jáder Durán que no pudo encontrar regularidad en la Selección Colombia ni tampoco en el Fenerbahce por culpa de una lesión en los Play-Offs de la UEFA Champions League. No solo salieron eliminados, sino que llegó un misterioso golpe que sacó de competencia al colombiano por dos meses.

Vea también: Argentina le saca distancia a Brasil: así va el palmarés de Copa Sudamericana

Se habló de una lesión por el estrés, precisamente en medio de grandes críticas que ha tenido que aguantar. Hasta ahora regresó con el equipo turco y sigue buscando encontrar su mejor nivel con la necesidad de llegar a la Selección Colombia para el Mundial de 2026.

En ese sentido, apareció una voz autorizada para hablar de la actualidad de un delantero centro como Jhon Durán. Se trata nada más ni nada menos que de Teófilo Gutiérrez que lo señaló como uno de los mejores ‘nueves’ en la actualidad. Sin embargo, con lo polémico que ha sido el barranquillero, también le tiró un mensaje claro a Durán.

“YA SABE QUE NO PUEDE DAR MÁS PAPAYA”; TEÓFILO SOBRE JHON DURÁN

A Jhon Durán le tocará ganar la posición en la Selección Colombia mientras sume presencias con el Fenerbahce, algo que se dará poco a poco para no ponerlo en riesgo tras la dura lesión que lo sacó por dos meses de las canchas. Se acerca el Mundial y el ex Aston Villa y Al Nassr espera ser uno de los convocados en esta urgencia de encontrar goleadores.

Le puede interesar: Santa Fe sufrió expulsión que lo revivió: Rodallega dio el golpe a Fortaleza

Teófilo Gutiérrez se refirió al nacido en Antioquia y elogió las cualidades que tiene y la proyección que se le ve a Jhon Durán. Eso sí, le dejó un mensaje que sería vital para pensar en regresar a una convocatoria de la Selección Colombia, especialmente cuando se habla de presuntos problemas internos que hubo en el combinado nacional.

En el programa Control Dirigido, el atacante del Junior afirmó que, “Durán para mí es uno de los mejores ‘nueves’ que tiene Colombia. Yo en los clubes me peleaba, pero era número uno en la convocatoria, me llamaba el técnico y me decía, ‘tranquilo que vas a venir’. En la Selección me ponía la amarilla y me transformaba”.

Pese a que tiene a Jhon Durán como uno de los mejores delanteros del balompié colombiano en la actualidad, le advirtió que debe cambiar bastante su actitud si quiere tener una nueva oportunidad en la convocatoria de Néstor Lorenzo, especialmente porque se viene el Mundial.

“Ese ‘pelao’ ya sabe que no puede ‘dar más papaya’, pero es un gran jugador. Juega en Europa, hay que meterle dos trancazos y ya, ja. Es su personalidad, ya dijo que se cree el mejor del mundo, capaz otros no lo dicen”, sentenció el ex Rosario Central, River Plate, Racing, Sporting Lisboa, entre otros clubes.

Lea también: El colombiano que quedó campeón con Lanús de la Copa Sudamericana

En estos momentos, Jhon Jáder Durán tendrá que ponerse en forma durante los siguientes seis meses para poder ser una de las opciones en el frente de ataque de Néstor Lorenzo de cara a las Fechas FIFA previas al Mundial y en la Copa del Mundo. Sin embargo, no solo está el tema físico, sino que debe cambiar varios aspectos de su comportamiento.