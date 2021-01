'Teo' Gutiérrez postula a un técnico de quilates para la Selección Colombia

Teófilo Gutiérrez, que todavía no define su futuro deportivo en Junior, habló con Líbero de TyC Sports sobre la Selección Colombia y el que sería el técnico perfecto para la 'Tricolor' nacional. El atacante no dudó en postular a un hombre de quilates para convertirse como seleccionador.

Para el goleador es importante que la primera opción sea para que un colombiano arribe a la 'Tricolor', ya que hace mucho tiempo no pasa esto. No obstante, si se cae lo del 'cafetero', Gutiérrez eligió a Marcelo Gallardo, actual técnico de River Plate, como el hombre ideal para Colombia.

"Ojalá sea un entrenador colombiano y si no es así, que sea Marcelo Gallardo", resaltó Gutiérrez. Asimismo, aprovechó para recordar que mantiene viva la ilusión de regresar a River algún día. "Piloteo el avión para volver a River con los ojos cerrados", indicó.

Por otro lado, Teófilo recordó cómo eran los clásicos entre el 'Millo' y Boca Juniors cuando él estaba en el club de Núñez. "A mí me gustaba siempre enfrentar a Boca, me mordía los labios cuando me tocaba y eso es lo lindo que tiene el fútbol", concluyó.

Con Junior, ‘Teo’ se convirtió en el máximo ídolo y figura de la escuadra barranquillera en los últimos años, pues ha ganado varios títulos, de los cuales se destaca un bicampeonato de la liga, además de un subcampeonato de la Copa Sudamericana, donde estuvo cerca de llevarse la ‘otra mitad de la gloria’.